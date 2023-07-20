Kosova'da 15 Temmuz paneli düzenlendi

Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen panelde, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türk milletinin demokrasi zaferi konuşuldu. Panelde, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri birer konuşma yaptı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde "Dünyaya ilham veren o gece 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Panel, Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz Derneği, Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) desteğinde gerçekleşti.

Etkinliğe, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Moderatörlüğünü Arzu Şahin'in yaptığı panelde, Büyükelçi Angılı, Bakan Damka, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk birer konuşma yaptı.

?Büyükelçi Angılı, Türk milletinin tarih boyunca birçok kez küllerinden yeniden doğduğuna vurgu yaparak "Türkiye'nin demokrasi zaferi olarak adlandırabileceğimiz bu dönüm noktası gene bir küllerinden yeniden doğuş hikayesidir. Bunun özeti Türk milleti, kendi kaderini başkalarının yazmasına hiçbir koşul altında müsaade etmiyor." dedi.

Milletvekili Öztürk, 15 Temmuz darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, Türk milletinin aziz fedakarlığı, onurlu mücadelesiyle engellendiğini söyledi.

Yurdu yaşatmak için can veren ve canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarının ödenmeyeceğini belirten Öztürk, "Kimimiz namlunun ucunda gençliğini bıraktı, kimimiz arkasında gözü yaşlı ama mağrur bir eş, bir baba, bir çocuk bıraktı. Milletimiz o gece ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarların surlarını yıktı geçti." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç da ?15 Temmuz gecesi dost ve kardeş ülkelerdeki insanların sabaha kadar uyumadığına dikkati çekerek, "Biz orada ne hissettiysek, ne acı hissettiysek eminim bizden fazlasını sizler burada hissettiniz. O akşam sabaha kadar en az 17-18 ülkeden telefon aldım. Balkanlar'dan sizler gibi birçok dostumuz aradı. Afrika'dan aradılar, Pakistan, Endonezya'dan aradılar." diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Aslantürk ise şehit kardeşi İlhan Varank'ın o geceye ait anılarını anlattı.

Panel kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüler gösterildi, 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu.?????