Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, AB ve ABD temsilcileriyle görüştü

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, AB'nin Kosova-Sırbistan Diyalogu Özel Temsilcisi Miroslav Lajçak ve ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile bir araya geldi. Görüşmede ülkenin kuzeyinde yaşanan gerginlik ele alındı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, AB'nin Kosova-Sırbistan Diyalogu Özel Temsilcisi Miroslav Lajçak ve ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Priştine'de yapılan görüşmede, son günlerde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerginlik ele alındı.

Görüşmede Osmani'nin, Kosova'nın kuzeyinde kanun ve düzenin hüküm sürmesi ve Kosova Cumhuriyeti'nin egemenliğinin korunması için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya tam bağlılığını ifade ettiği aktarıldı.

Ülkenin kuzeyindeki belediyelerde yeni seçimlerin mevcut anayasal ve yasal çerçeveye uygun düzenlenebileceğini vurgulayan Osmani, bu dört belediyede yaşayan vatandaşların seçimlere demokratik katılımının sağlanması gerektiğine işaret etti.

Osmani polise, gazetecilere, KFOR, EULEX üyelerine ve vatandaşlara şiddet uygulayan suç gruplarının ve kişilerin cezalandırılmasının, sürdürülebilir ve uzun vadeli istikrarın tek yolu olduğunu sözlerine ekledi.

Lajcak ve Escobar, Cumhurbaşkanı Osmani ile görüşmelerinin ardından, ülkedeki AB ofisinde muhalefet partilerinin liderlerini ve Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi temsilcilerini kabul etti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Memli Krasniqi, uluslararası temsilcileri hiç bu kadar endişeli görmediğini söyledi.

Muhalefetin ABD ve AB gibi müttefiklerle ilişkileri geliştirmek istediğini vurgulayan Krasniqi, "Durumun çözümü Kosova hükümetine aittir, sorumluluk ona aittir." dedi.

Kosova Demokratik Birliği (LDK) Genel Başkanı Lumir Abdixhiku ise Kosova'nın rahatsız edici ve belirsiz bir duruma girdiğini belirtti.

ABD ve AB Özel Temsilcileri, akşam saatlerinde Sırbistan'ı ziyaret edecek.

Lajcak ve Escobar, dün Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüşmüştü.

Lajcak, Kurti ile görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin Kosova'nın kuzeyindeki krize çözüm bulunmasına yardımcı olmayı amaçladığını belirtirken "Uluslararası toplum adına üç unsuru içeren teklifler sunduk; birincisi sahada gerginliğin azaltılması, ikincisi kuzeyde hızlı yeni seçimler ve üçüncüsü normalleşme sürecinde diyaloğa dönüş. Bu noktalar hakkında Başbakan ile uzun, dürüst ve zorlu bir görüşme yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.