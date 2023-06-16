Kosova Başbakanı Türkiye'nin Priştine Büyükelçisini Kabul Etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'yı kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve ortak çıkarlarda işbirliğini derinleştirme ve artırma olasılıklarının ele alındığı kaydedildi. Ayrıca, Kosova'da konuşlanan yaklaşık 500 askerlik Türk komando taburunun verdiği destek için Büyükelçi Angılı'ya teşekkür edildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'yı kabul etti.

Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurti'nin Büyükelçi Angılı'yı hükümet binasında kabul ettiği; görüşmede, ikili ilişkiler ve ortak çıkarlarda işbirliğini derinleştirme ve artırma olasılıklarının ele alındığı kaydedildi.

Başbakan Kurti'nin, ülkede meydana gelen olaylar nedeniyle Kosova'da konuşlanan yaklaşık 500 askerlik Türk komando taburunun verdiği destek için Büyükelçi Angılı'ya teşekkür ettiği belirtilerek Kurti'nin " Kosova'da güvenlik ve barışa katkı sağladı." ifadesine yer verildi.

Kosova'daki olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen Türk komando taburu, Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlanmıştı. Mehmetçiğin, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok belediyesi çevresinde güvenliği sağladığı görülmüştü.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Sözcüsü Albay Andrea Gallieni, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Türk askerlerinin, barışı koruma ihtiyacı nedeniyle büyük olasılıkla ülkenin kuzeyine konuşlandırılacağını bildirmişti.

Kosova-Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova polisi, 13 Haziran'da, KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosova polisi mensubu olduğu belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına alırken Kosova, polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki göstermiş, Sırp lider Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.