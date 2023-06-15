Kosova Başbakanı: Sırbistan ile sınır kontrolleri sıkılaştırıldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılarak dolaşımın sınırlandırıldığını ve Sırbistan'dan gelen araçların, özellikle nakliye araçlarının denetimlerinin arttırıldığını bildirdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılarak dolaşımın sınırlandırıldığını ve Sırbistan'dan gelen araçların, özellikle nakliye araçlarının denetimlerinin arttırıldığını bildirdi.

Başbakan Kurti, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile Kosova'nın Güvenlik Konseyi toplantısının ardından düzenledikleri basın toplantısında, dün iki ülkenin sınır bölgesinde, Sırbistan tarafından 3 Kosovalı polis memurunun kaçırıldığını belirterek, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurti, Güvenlik Konseyi üyeleriyle, ülkenin kuzeyindeki dört belediye ve Sırbistan sınır bölgesi başta olmak üzere genel güvenlik durumunu görüştüklerini ve kurumlardan öneriler aldıklarını kaydetti.

Dün yaşanan "kaçırılma" olayının suçla mücadele eden Kosova polisinden intikam almayı amaçladığını savunan Kurti, "Sırbistan'ın hedefleri, güdüleri ve iştahı değişmedi, davranışlarıyla bizi şaşırttığı söylenemez. Garip olan, sürekli gerilim ve istikrarsızlaştırma için bahaneler arayan ve hiçbiri olmadığında yaratmaya hazır olan Sırbistan'ın eylemlerine karşı uluslararası aktörlerin sessizliği ve hoşgörüsüdür. 3 Kosova polis memurunun kaçırılması bunun en açık ve en taze kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Olayın, Sırbistan toprakları içerisinde bir gözaltı olayı olmadığını, Kosova toprakları içerisinde bir kaçırılma olduğunu belirten Kurti, bölgenin uydu haritalarını göstererek, şunları söyledi:

"KFOR ve Kosova Polisi olay yerindeydi ve Sırbistan istikametinde yabancı bot ve ayakkabı izlerine rastlandı, plastik kelepçeler de bulundu. Peki nasıl oluyor da polislerin Sırbistan'da gözaltına alındığını iddia ediyorlar, oysa plastik kelepçeler tam da bahsettiğimiz yerde, Sırbistan sınırının (3 ayrı yönden) 1 kilometre, 300 metre, 670 metre uzağında, Kosova topraklarının içerisinde bulundu."

Kurti, güvenlik nedenleriyle, acil ve gerekli bir adım olarak, Sırbistan ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılarak dolaşımın sınırlandırıldığını ve Sırbistan'dan gelen araçların, özellikle nakliye araçlarının denetimlerinin artırıldığını bildirdi.

Sırbistan ile sınır kapılarındaki tedbirlerinin ekonomik-ticari tedbirler olmadığına, güvenlik nedeniyle alındığına dikkati çeken Kurti, "Durum hiç de olağan değil ve bizim için saldırının Sırbistan'dan, bazen yasa dışı yollardan ve sınır kapılarından da gelebileceği açık. Bu nedenle güvenlik önlemi olarak başka bir karara kadar trafiği sınırlandırma ve denetimleri artırma kararı aldık." dedi.

İçişleri Bakanı Sveçla ise son haftalarda Kosova'nın Belgrad'dan gelen istikrarsızlaştırma girişimleriyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerken, "Dün yaşanan adam kaçırma, Sırp Jandarma Teşkilatına (SAJ) bağlı Terörle Mücadele Özel Birimi ile Sırp Ordusuna bağlı Özel Birlik 'Kobra'nın, Bare-Tresave (Leposaviç) sınır bölgesinde yaptığı bir plana göre gerçekleşti." diye konuştu.

Kosova-Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova polisi, 13 Mayıs'ta, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Mayıs'ta Kosova polisi mensubu olduğu belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülke sınır bölgesinde gözaltına alırken, Kosova polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki gösterirken, Sırp lider Aleksandar Vucic, Kurti'nin savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.