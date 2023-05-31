Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, uluslararası toplum ile iletişimin artırıldığını ve ortak hedeflerinin durumu sakinleştirmek olduğunu söyledi.

- Kosova Başbakanı Kurti: "Hedefimiz durumu sakinleştirmek"

"Kosova'da iktidar sadece seçimlerle elde edilebilir"

PRİŞTİNE - Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova- Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, uluslararası toplum ile iletişimin artırıldığını ve ortak hedeflerinin durumu sakinleştirmek olduğunu söyledi.

Kosova- Sırbistan arasındaki gerilim devam devam ederken, Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesaj yayınladı. Kosova'nın kuzeyinde 23 Nisan'da Sırp yoğunluklu belediyelerde gerçekleştirilen erken yerel seçimlerde Kosovalı Sırpların boykotu nedeniyle düşük katılım oranına rağmen seçilen başkanların belediye binalarında ve halka hizmet konusunda meşruiyet sahibi tek kişiler olduğunu ifade eden Kurti, "Bu nedenle tam, koşulsuz ve kesintisiz desteğe sahipler. Demokrasi askıya alınamaz veya engellenemez. Demokrasinin uygulanması barış ve güvenliğin garantisi kabul edilmelidir ve kesinlikle tehdit veya tehlike oluşturmaz. Kosova, Batı Balkanlar'daki en demokratik ülkedir" dedi.

"Sırp toplumunun bunlardan kurtulması gerekiyor"

Zveçan Belediyesi'nde yeni seçilen belediye başkanının belediye binasına girişine izin vermeyen göstericileri Sırp olmayan her şeye saldıran, vandalize eden, yakıp yıkan aşırılık yanlısı gruplar olarak tanımlayan Kurti, dün yaşanan olayların ne ile karşı karşıya olunduğunu kesin olarak kanıtladığını ifade etti. Kurti, "Bunlar halk değil. Sırp toplumunun bunlardan kurtulması gerekiyor. Çoğunluğunu dün ve bugün tespit ettik. Bu gruplar devletten daha güçlü ya da yasaların üstünde değil" dedi.

"Kosova'da iktidar sadece seçimlerle elde edilebilir"

Dünkü ve bugünkü protestoların barışçıl olmadığını ve protestoların belediye için değil iktidarı ele geçirmek için yapıldığını ileri süren Kurti, "Kosova'da iktidar sadece seçimlerle elde edilebilir. Şiddet ve suçla değil. Son saatlerde kurumlarımız, uluslararası ortaklarla iletişimi daha da artırdı. Çünkü ortak hedefimiz, durumu sakinleştirmek" diye konuştu.

" Sırbistan'dan milisler geldi"

Akşam saatlerinde ayrıca ABD basınına konuşan Kurti, demokratik yollarla seçilen belediye başkanlarının belediye binalarında olmaları gerektiğini söyledi. 23 Nisan'daki seçimlerin uluslararası toplumun tamamı tarafından tanındığına dikkat çeken Kurti, Kosova'nın demokrasini faşist militanlara teslim etmeyeceğini söyledi. Protestocuların önemli bir kısmının Sırbistan'dan gelen milisler olduğunu tespit ettiklerini ve bunların çatışmaların ön saflarında yer aldığını vurgulayan Kurti, ellerinde buna ilişkin görüntü kayıtları bulunduğunu ifade etti.

Kosova'daki olaylarda 30 KFOR askeri yaralandı

Kosova'nın kuzeyinde 23 Nisan'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından dün Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok'da Arnavut asıllı belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar, protestolar nedeniyle bölgedeki mevcudiyetini artıran KFOR ile çatışmıştı. KFOR'un uyarılarına rağmen Zvecan Belediye binasından uzaklaşmayı kabul etmeyen Kosovalı Sırplara, cop, göz yaşartıcı ve ses bombası ile müdahale edildi. Göstericiler, KFOR güçlerine şişe ve taş fırlatarak karşılık verirken, çatışma esnasında bir araç kundaklandı. Çıkan çatışmalarda, 30'u KFOR askeri 80 kişi yaralanmıştı. NATO, çıkan olayların ardından Kosova'ya 700 ek kuvvet konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta yaşanan arbedede 5 polis hafif yaralanmış, 4 polis aracı zarar görmüştü. Sırbistan, yaşanan gelişmelerin ardından orduya teyakkuz emri vermiş, ordu mensuplarını Kosova sınırında konuşlandırdığını açıklamıştı.