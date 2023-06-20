Kosova Başbakanı Kurti, Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun bir sonraki toplantısına katılmaya hazır

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde Brüksel'de düzenlenecek Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun bir sonraki toplantısına katılmaya hazır olduğunu belirtti. Kurti, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile düzenledikleri basın toplantısında, Sırbistan ile son haftalarda yaşanan gerilimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde Brüksel'de düzenlenecek Belgrad- Priştine Diyaloğu'nun bir sonraki toplantısına katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Kurti, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile düzenledikleri basın toplantısında, Sırbistan ile son haftalarda yaşanan gerilimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gerilimin düşürülmesinin, Sırp güçlerince geçen hafta "kaçırılan" 3 polis memurunun derhal serbest bırakılması anlamına geldiğini vurgulayan Kurti, "Evet, Brüksel'deki bir sonraki toplantıya bu verileri ayrıntılı sunmak ve herkesin istediği gibi gerilimin azaltılmasının, polislerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve Sırbistan'ın Kosova'daki saldırganlığının cezalandırılması anlamına geldiğini anlatmak için gitmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Kurti, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Kosova İrtibat Bürosu Şefi Jetish Jashari'nin Sırp makamlarınca "kaçırılan" 3 polis memurunu ziyaret ettiğini aktardı.

Jashari'nin 3 polis memuruyla yaptığı görüşmeleri kendisine ilettiğini söyleyen Kurti, polis memurlarının gözaltında ayrı ayrı tutulmalarına rağmen olayı aynı şekilde anlattıklarını dile getirdi.

Kurti, Kosova polis memurlarının, organize suçla mücadele etmeleri dolayısıyla Sırbistan tarafından intikam için "kaçırıldığını" belirterek, şöyle devam etti:

"Birlikte öğle yemeği yiyorlardı ki 15 kişi etraflarını sararak onlara saldırdı ve onları kaçırdı. Büyükelçimiz Jetish Jashari tarafından ayrı ayrı sorulduğunda üçü de aynı hikayeyi anlatıyor. Bu, Sırbistan'ın 14 Haziran'da saldırganlığı ve 3 polisimizi kaçırması olayında, Kosova'nın haklılığı konusunda şüpheci olmak isteyenler için bile herhangi bir ikilemi ortadan kaldırıyor."

Avrupa Birliği (AB), Kosova ve Sırbistan liderlerinin gerginliği azaltmak ve AB öncülüğündeki Belgrad-Priştine Diyaloğu'na geri dönmek için ön koşulsuz olarak Brüksel'de görüşmeye davet edildiğini bildirmişti.

Kosova ile Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Polis, 13 Haziran'da KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.