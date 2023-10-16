Kosova Başbakanı Albin Kurti, Gazze'deki insani duruma çözüm çağrısı yaptı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Gazze'de kötüleşen insani duruma çözüm bulunması yönünde Batılı liderlerin çağrısını yineledi. Kurti, ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupalı liderlerin çağrılarını destekledi ve Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çağrısında bulundu.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki askeri kontrol noktası yakınında ateş açması sonucu Filistinli bir genç öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'deki Salim Askeri Kontrol Noktası yakınında ateş açması sonucu 19 yaşındaki Enes Raid Ferid Menasıra'nın başından ve göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail- Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 59'a yükseldi.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.