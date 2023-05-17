Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rainer Wieland ile görüştü

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Rainer Wieland ile bir araya geldi. Bölgesel işbirliği ve Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi konuları ele alındı. Başbakan Kurti, Wieland'a, Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) entegrasyon sürecinde Avrupa Parlamentosu'nun sürekli destekleri için teşekkür etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Rainer Wieland ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, bölgesel işbirliği ve Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi konuları ele alındı.

Başbakan Kurti, Wieland'a, Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) entegrasyon sürecinde Avrupa Parlamentosu'nun sürekli destekleri için teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Wieland, Kosova'nın bölge ülkelerine kıyasla bariz ilerlemesinin dikkatlerden kaçmadığını vurguladı.

Kurti'ye görüşmede, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti eşlik etti.

Başbakan Kurti, sabah saatlerinde AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman'ı da kabul etti.

Koopman, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından, "Kosova'nın AB ile ilgili reformları gerçekleştirmeye devam etmesinin önemi hakkında konuştuk. AB Komisyonu'nun Kosova'nın Avrupa entegrasyon sürecine olan desteğini yineledim." paylaşımında bulundu.