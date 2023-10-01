Kosova Başbakanı Albin Kurti, Ankara'daki terör saldırısını kınadı ve Türkiye'ye destek mesajı yayınladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişiminin ardından Türkiye'ye destek mesajı yayınlayarak, "Ankara'daki terör saldırısını üzüntüyle karşıladık, ancak amaçlanan hasarın Türk kurumları tarafından büyük ölçüde önlendiğini öğrenmek rahatlattı" dedi.

Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişiminin ardından Kosova, Türkiye'ye destek mesajı yayınladı. Kosova Başbakanı Albin Kurti yayınladığı mesajda, "Ankara'daki terör saldırısını üzüntüyle karşıladık, ancak amaçlanan hasarın Türk kurumları tarafından büyük ölçüde önlendiğini öğrenmek içimizi rahatlattı Düşüncelerimiz yaralı polislerle birlikte, onlara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuş, teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde 2 polis yaralanmıştı. - PRİŞTİNE