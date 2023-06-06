Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB ve ABD temsilcileriyle görüştü

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde yaşanan gerginliğin azaltılması için AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile bir araya geldi. Görüşmede, kuzeydeki krize çözüm bulunması için teklifler sunuldu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, son günlerde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerginliğin azaltılmasını görüşmek üzere AB Belgrad- Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile bir araya geldi.

Lajcak ve Escobar, Kosova Hükümet binasında iki saatten fazla süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lajcak, Kosova'nın kuzeyinde vatandaşları temsil eden "meşru" belediye başkanlarının bulunmasının herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

Ziyaretlerinin Kosova'nın kuzeyindeki krize çözüm bulunmasına yardımcı olmayı amaçladığını belirten Lajcak, "Uluslararası toplum adına üç unsuru içeren teklifler sunduk; birincisi sahada gerginliğin azaltılması, ikincisi kuzeyde hızlı yeni seçimler ve üçüncüsü normalleşme sürecinde diyaloğa dönüş. Bu noktalar hakkında başbakanla uzun, dürüst ve zorlu bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.

Escobar da ABD'nin, Kosova'nın güvenliği, bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Görüşmeye Kosova'nın bir dostu olarak geldiğini ve taleplerinin dikkate alınmasını umduğunu vurgulayan Escobar, "Transatlantik topluluğu içinde hiç bu kadar birlik görmemiştim. ABD, AB, NATO ve Kosova'nın hemen hemen tüm diğer dostları aynı talepte bulundular, umarım (talebimiz Kosova hükümeti tarafından) duyulur." diye konuştu.

Lajcak ve Escobar, Salı günü Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve ülkedeki muhalefet partilerinin liderleriyle görüşmelerinin ardından Sırbistan'ı da ziyaret edecek.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.