Kosova, ABD'den Sınır Dışı Edilecek 50 Göçmeni Kabul Etmeye Hazır

Kosova, ABD'den Sınır Dışı Edilecek 50 Göçmeni Kabul Etmeye Hazır
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Kosova hükümeti, ABD'nin sınır dışı edilecek 50 göçmeni geçici olarak kabul etme konusunda iş birliğine hazır olduğunu açıkladı. Geçici kabul, güvenli dönüş için belirli kriterlere uyan bireylerle sınırlı olacak.

KOSOVA hükümeti, ABD'den sınır dışı edilecek 50 göçmenin geçici olarak kabul edilmesi konusunda iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.

Kosova Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin üçüncü ülke vatandaşlarının kabulü ve geçici olarak yerleştirilmesi talebine ilişkin, Kosova'nın belirlenen şartlar çerçevesinde iş birliği yapabileceği belirtildi. Açıklamada, göçmenlerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerinin kolaylaştırılması için Kosova'nın bir yıl boyunca 50 kişiye kadar ev sahipliği yapabileceği kaydedilerek, " Hükümet, hukuk devleti ve kamu düzeniyle ilgili belirli kriterleri karşılayan bireyleri önerilen bir listeden seçme imkanıyla bu sürece katılmaya hazır olduğunu ifade etmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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