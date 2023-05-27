Körfez ülkeleri, Sudan'daki Büyükelçilik Saldırısına Tepki Gösterdi

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Sudan'ın başkenti Hartum'daki Ürdün Büyükelçisinin konutuna yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Sudan'ın başkenti Hartum'daki Ürdün Büyükelçisinin konutuna yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın diplomatik misyon ve temsilciliklere yönelik her türlü şiddeti reddettiği belirtilerek, Sudan'daki taraflara varılan geçici ateşkesin şartlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Hartum Büyükelçisinin konutuna yönelik saldırının şiddetle kınandığı ve "uluslararası hukuk kuralları ve uluslararası sözleşmelerle çelişen bir suç eylemi" olduğu kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, diplomatik misyonların korunması gerektiği ifade edilerek, Ürdün'ün Hartum Büyükelçisinin konutuna yönelik saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi'nden (KİK) yapılan açıklamada ise, Sudan'daki çatışan taraflara diplomatik misyonların kutsallığına saygı duymaları ve uluslararası anlaşmalara uymaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Sudan'da siyasi bir çözüme ulaşılması için tarafların Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde sürdürdüğü müzakereleri hızlandırması talep edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan büyükelçilerinin konutuna baskın düzenlendiği belirtilmiş, büyükelçi ile büyükelçilik personelinin Port Sudan kentinde bulunduğu ve herhangi bir zarar görmedikleri kaydedilmişti.

Sudan'daki çatışmalar ve ateşkes

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan bir haftalık ateşkes, 22 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edilmişti.

Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.

Sudan Doktorlar Sendikası, ülkede 15 Nisan'dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıkladı.