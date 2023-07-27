Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Güney Kore askerlerinin cenazeleri ülkelerine teslim edildi

Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ve daha önce Amerikan askeri olduğu düşünülen 7 Güney Kore askerinin ABD'ye defnedilen cenazeleri, resmi törenle ülkelerine teslim edildi. Güney Kore'ye getirilen askerlerin naaşları için Seul Hava Üssü'nde resmi tören düzenlendi. Törene Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Güney Kore-ABD Ortak Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul LaCamera, ABD'nin Seul Büyükelçisi Philip Goldberg ve üst düzey yetkililer katıldı. Askerlerin naaşı, 25 Temmuz'da ABD'nin Hawaii eyaletindeki Hickam Hava Üssü'nden teslim alınarak Güney Kore'ye gönderilmişti. Güney Kore, 2012 yılından bu yana 313 askerinin naaşını teslim almıştı.