Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD'li asker Onbaşı Luther Herschel Story'nin cenazesi 73 yıl sonra ailesine teslim edildi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki 1950-1953 arasındaki Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD'li asker Onbaşı Luther Herschel Story'nin cenazesi, 73 yıl sonra defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Story'nin Georgia eyaletinde yer alan Americus'ta düzenlenecek askeri törenle defnedileceği açıklandı.

Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD'li asker Onbaşı Luther Herschel Story'nin cenazesi, 73 yıl sonra defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında 1950-1953 arasındaki Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD'li asker Onbaşı Luther Herschel Story'nin cenazesi, 73 yıl sonra defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Story'nin Georgia eyaletinde yer alan Americus'ta düzenlenecek askeri törenle defnedileceği açıklandı.

Story'nin 1 Eylül 1950'de 18 yaşında hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Cenazesi ölümünden 1 ay sonra bulunan Story'nin kimliği dönemin adli tıp teknikleri ile tespit edilememişti. Geçtiğimiz nisan ayında ise ABD ordusu, DNA örneklerini kullanarak bir eşleşme buldu.

Kore Savaşı'ndaki kahramanlığıyla tanındı

Story'nin birliğinin düzenlenen saldırıda ateş altında kaldığı ve Story'nin bu saldırıyı püskürtmek için verdiği karşılık sırasında tahminen 100 düşman askerini öldürdüğüne veya yaraladığına inanılıyor. Ölümünün ardından Story, ABD'nin en yüksek askeri nişanı olan Onur Madalyası ile ödüllendirildi. 1951'de Story'nin babasına takdim edilen madalya, Georgia'da bulunan Ulusal Piyade Müzesi'nde sergileniyor.

"Eve geldiği için mutluyum"

Story'nin yeğeni Judy Wade basına yaptığı açıklamada, Story'nin asla eve dönmeyeceğinden korktuğunu belirterek, "Her zaman onun asla bulunamayacağına inandık. Artık onun için endişelenmeme gerek yok. Sadece eve geldiği için mutluyum" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 26 Nisan'da ABD'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında ABD Başkanı Joe Biden tarafından Story'nin kimliğinin tespit edildiği açıklanmıştı. - GEORGIA