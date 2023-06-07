Kopenhag'da İklim Aktivistleri Arazi Araçlarının Lastiklerini Patlattı

Kopenhag'da The Tyre Extinguishers isimli iklim aktivisti grup, iklim değişikliğine dikkat çekmek için arazi araçlarının lastiklerini patlattı. Polis, 100'den fazla araca zarar verildiğini bildirdi ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki iklim aktivisti bir grup, iklim değişikliğine dikkati çekmek için arazi araçlarının lastiklerini patlattı.

Kopenhag polisi, eylemi gerçekleştiren The Tyre Extinguishers isimli iklim aktivisti grubun 100'den fazla araca zarar verdiğini bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydeden Kopenhag polisi, "Bu vandalizmi soruşturuyoruz ve görgü tanıklarından bilgi almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Polis sözcüsü Martin Kajberg, Ekstra Bladet gazetesine yaptığı açıklamada, "Lastikleri patlatılan herkes bize durumu bildirmeden kaç aracın zarar gördüğünü söylemek zor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke basınındaki haberlerde, zarar gören araçların hem benzin hem de elektrikle çalışan sportif arazi araçları olduğu belirtildi.

The Tyre Extinguishers'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "İklim değişikliğine, hava kirliliğine ve güvensiz sürücülere karşı kendimizi savunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Farklı ülkelerde de aktif olan The Tyre Extinguishers'in Twitter hesabında, "Dünyanın kentsel alanlarında sportif arazi araçlarının sahibi olmayı imkansız hale getireceğiz." ifadeleri yer alıyor.

Grup, aynı eylemi daha önce ABD ve Avrupa'da da gerçekleştirmişti.