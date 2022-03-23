Köpeğinin saldırısına uğrayan kadını komşuları kurtardı! O anlar kamerada - Haberler

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Köpeğinin saldırısına uğrayan kadını komşuları kurtardı! O anlar kamerada

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Kolombiya'da ismi açıklanmayan 25 yaşındaki bir kadın, yatak odasında ayakkabısını bağladığı sırada pit bull köpeğinin saldırısına uğradı. Evden kaçan kadın bağırarak komşulardan yardım isteyerek asansöre sığındı.

Kadın sürünerek asansöre girmeyi başarıp asansörü çalıştırdı. Bu sırada köpek yerde kendini korumaya çalışmaktan yorgun düşen kadına saldırmaya devam etti. Kadın, asansör lobiye geldiği sırada asansörden çıkmayı başardı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları kadını köpeğin saldırısından kurtardı.

Vücudunun farklı yerlerinde yaralar oluşan kadının sağ el parmakları kırıldı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, yetkililer köpeğin psikilojik durumunu tespit etmek için köpeği 10 günlük bir gözlem sürecine aldı. Gözlemden sonra köpeğin durumuna rehabilitasyon sürecine alınması veya iğne ile öldürülmesine karar verilecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Kolombiya, 3. Sayfa, Dünya, Haberler

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