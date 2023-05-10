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Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Dünya Haberleri

Konya'nın Kulu ilçesinde, bugün saat 02.14'te, 7.86 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD; Konya'nın Kulu ilçesinde bugün saat 02.14'te, 7.86 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 3.4 kilometre olarak duyurdu.

Konya'nın Kulu ilçesinde, bugün saat 02.14'te, 7.86 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Konya'nın Kulu ilçesinde bugün saat 02.14'te, 7.86 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 3.4 kilometre olarak duyurdu.

Kaynak: ANKA / Dünya

Kandilli Rasathanesi Konya Dünya Haberler

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