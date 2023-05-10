Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
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Konya'nın Kulu ilçesinde, bugün saat 02.14'te, 7.86 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD; Konya'nın Kulu ilçesinde bugün saat 02.14'te, 7.86 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 3.4 kilometre olarak duyurdu.
Konya'nın Kulu ilçesinde, bugün saat 02.14'te, 7.86 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Konya'nın Kulu ilçesinde bugün saat 02.14'te, 7.86 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 3.4 kilometre olarak duyurdu.
Kaynak: ANKA / Dünya