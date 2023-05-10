Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde, bugün saat 02.14'te, 7.86 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD; Konya'nın Kulu ilçesinde bugün saat 02.14'te, 7.86 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 3.4 kilometre olarak duyurdu.