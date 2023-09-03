Konya'da Patlamamış Askeri Mühimmat Kontrollü Şekilde Patlatıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide bulunan patlamamış askeri mühimmat fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanı ekipler tarafından yapılan kontrollü patlatma sonucunda mühimmat imha edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide patlamamış halde bulunan askeri mühimmat fünye ile patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar'ın Acıgöl bölgesinde vatandaşların arazide bombaya benzer cisim gördükleri ihbarı üzerine Karapınar İlçe Emniyeti ekipleri alana hareket etti.

Acıgöl'de kayalıklar arasında 1.5 metre uzunluğunda iki ağzı kapalı şekilde metal bir cisim olduğunu görüldü.

Konu ile ilgili olarak bomba imha uzmanı ekipler bölgeye çağrıldı.

Askeri mühimmat olduğu tespit edilen metal cisim, çevre güvenliği alınarak uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.