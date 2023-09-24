Kontrollü yıkılan binanın enkazı iş makinesinin üstüne devrildi: 1 ölü, 3 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

HATAY'da kontrollü yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti, 3 işçiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı. Bina bigün alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı. Enkaz altında kaldıkları belirlenen 3 işçinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı. (DHA)