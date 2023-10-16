Kongo Nehri'nde Tekne Kazası: 28 Kişi Hayatını Kaybetti, 261 Kişi Kayboldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinde bir teknenin batması sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti, 261 kişi kayboldu. Kazanın nedeni aşırı yüklenme olduğu düşünülüyor.

KİNŞASA, 16 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Equateur eyaletinde yer alan Kongo Nehri'nde Cuma günü geç saatlerde bir teknenin batması sonucu en az 28 kişi hayatını kaybederken, 261 kişi ise kayboldu.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan Equateur Eyaleti Vali Yardımcısı Taylor Nganzi, Pazar günü yaptığı video açıklamasında "durumun ciddi olduğunu ve suçlulara herhangi bir müsamaha gösterilmeksizin sorumlulukların mutlak şekilde yerine getirileceğini" söyledi.

Eyalet yetkililerine göre tekne Cuma gecesi Kongo Nehri üzerindeki liman kenti Mbandaka'dan ayrılarak, 300 kilometreyi aşkın uzaklıktaki Bolomba kentine gitmek üzere yola çıktı.

Görgü tanıkları Xinhua'ya verdikleri demeçte teknenin aşırı yük nedeniyle alabora olduğunu söyledi.

Gemideki yolcu sayısı ise henüz bilinmiyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, özellikle de Kongo Nehri'nde tekne kazaları sık yaşanıyor. Kazaların çoğu ise teknelerin aşırı yüklenmesi ve yetersiz bakımdan kaynaklanıyor.