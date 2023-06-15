Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde 1 Ocak 2022'den bu yana işlenen suçların soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu. UCM Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, KDC'nin Kuzey Kivu eyaletindeki çeşitli silahlı gruplarca işlenen suçların soruşturulması amacıyla başvuruda bulunduğu belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde 1 Ocak 2022'den bu yana işlenen suçların soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

UCM Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, KDC'nin Kuzey Kivu eyaletindeki çeşitli silahlı gruplarca işlenen suçların soruşturulması amacıyla başvuruda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kivu'daki silahlı gruplara ve işlenen suçlara yönelik bazı belgelerin de mevcut olduğu ve KDC'nin özellikle bu grupların 1 Ocak 2022'den bu yana işlediği suçların soruşturulması talebiyle UCM Savcılığına başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Talebin değerlendirilmesi için hızlıca ön inceleme yapılacağı aktarılan açıklamada, Mart 2004'te KDC tarafından UCM'ye yapılan ilk başvuru ile mevcut başvurunun birleştirilmesi imkanının da ele alınacağı bildirildi.

UCM, Mart 2004'te KDC tarafından yapılan ilk başvuru neticesinde 6 kişi hakkında yürüttüğü kovuşturmada; eski milis liderinden Germain Katanga, Thomas Lubanga Dylio ve Bosco Ntaganda hakkında mahkumiyet kararı vermişti.

Sanıklardan biri henüz yakalanamadı.

-Askeri kuşatma 2 yıldır sürüyor

Ülkenin Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde KDC ordusu ile Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı gruplar arasındaki şiddet olaylarını kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de bu bölgelerde askeri kuşatma ilan edilmişti.

KDC ordusu 2 yıldır devam eden askeri kuşatmada, en az 1000 ADF üyesinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.