Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı grup saldırısı: 7 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde silahlı bir grubun saldırısında 3'ü asker, 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, Goma şehrinin Nyiragongo bölgesinde bulunan mülteci kampında gerçekleşti. Bölgede son iki haftadır M23 isyancı grup üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde silahlı bir grubun saldırısında 3'ü asker, 7 kişi hayatının kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Goma şehrinin Nyiragongo bölgesinde bulunan mülteci kampına kimliği belirlenemeyen silahlı bir grup saldırı düzenledi.

Asker kıyafeti giyen saldırganların açtığı ateş sonucu, 3 asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede son iki haftadır 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İlk olarak 2012'de hükümete karşı isyana başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce defalarca büyük şehirleri ele geçirdi ve Birleşmiş Milletler (BM) güçlerince geri püskürtülmüştü.

Grubun liderliğini, Ruanda İç Savaşı'nda Ruanda Halksever Cephesi için savaşmış Sultani Makenga yapıyor.