Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

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Kinşasa'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı, hasar tespiti için bir görev gücü oluşturdu.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 29 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, başkent Kinşasa'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bakanlık, 15 Haziran'da düzenlenen kriz toplantısında hasar tespiti için bakanlıklar arası bir görev gücü oluşturulduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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