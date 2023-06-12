Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mülteci kampına isyancı saldırısı: 41 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Lala mülteci kampına isyancıların saldırısında en az 41 sivil hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, 20 bin kişinin bulunduğu Lala mülteci kampına 'Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)' adlı isyancı grup üyeleri, palalarla saldırı düzenledi. Mültecilere ait erzakın yağmalandığı saldırıda en az 41 sivil yaşamını yitirdi. Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO üyelerinin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor. KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.