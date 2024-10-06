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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maymun Çiçeği İçin Aşı Kampanyası Başlatıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maymun Çiçeği İçin Aşı Kampanyası Başlatıldı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanları için maymun çiçeği (mpox) aşısı kampanyası başlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü, aşının virüsün yayılmasını sınırlamada önemli bir adım olduğunu duyurdu.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), maymun çiçeğine (mpox) karşı aşı kampanyası başlatıldı.

Kongolu sağlık yetkilileri, maymun çiçeğine (mpox) karşı aşı kampanyasını başlattıklarını duyurdu. Yetkililer, aşılar için ilk sırada sağlık çalışanlarının yer aldığı Goma kentindeki bir hastanede aşı kampanyasını kutlamak için bir tören düzenledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, sınırlı kaynaklar nedeniyle kampanyanın kapsamı konusunda uyarıda bulundu. Şu anda 265 bin doz aşının olduğu ancak daha fazlasının yakın zamanda temin edileceği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Matshidiso Moeti yaptığı açıklamada, "Aşının kullanıma sunulması, virüsün yayılmasını sınırlamak ve toplumun güvenliğini sağlamak açısından önemli bir adıma işaret ediyor" dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 2024 yılı başından itibaren 30 binden fazla şüpheli ve doğrulanmış vaka ile 990 ölüm bildirdi. DSÖ'ye göre, bu veri, yıl içinde şu ana kadar Afrika'dan bildirilen vakaların yüzde 90'ını oluşturuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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