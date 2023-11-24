Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyancıları Mweso Kasabasını Ele Geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Mweso kasabasının kontrolü, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun eline geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, günlerce süren yoğun çatışmaların ardından M23 üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan Mweso kasabasının kontrolünü devraldı.

Yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgede göç hareketliliği yaşanıyor.

KDC ile komşusu Ruanda arasındaki krizin ana nedenlerinin başında, M23 geliyor.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, geçen yıl mayıs ayında yaptığı açıklamada, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddetmiş; KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söylemişti.

23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda'yı yöneten Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

İlk olarak 2012'de hükümete karşı isyana başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce defalarca büyük şehirleri ele geçirdi ve BM güçlerince geri püskürtüldü.