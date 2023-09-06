Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kadın ve Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddet Artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) iç karışıklıklarla mücadele eden ülkede kadın ve çocukların büyük ölçekte cinsel şiddete maruz kaldığını ve 8 milyon insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, ülkede yaşanan insanlık krizinin arttığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), iç karışıklıklarla mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kadın ve çocukların büyük ölçekte cinsel şiddete maruz kaldığını ve 8 milyon insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, BM ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla son 18 ayda insanlık krizinin arttığını belirttiği KDC'yi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Wosornu, ülkede 8 milyon insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu, 26 milyon insanın açlık çektiğini ve Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinin "gördüğü en kötü durumda" olduğunu belirtti.

Wosornu, söz konusu üç bölgede sadece 2023'ün ilk 6 ayında, 35 bin cinsel şiddet mağdurunun tedavi hizmetleri için başvurduğunu, ihbar edilme oranları göz önüne alındığında cinsel şiddete maruz kalan kişi sayısının "muhtemelen daha yüksek" olduğunu kaydetti.

BM'nin KDC'ye 2023'te 2,3 milyar dolar insani yardım çağrısında bulunduğunu söyleyen Wosornu, miktarın yaklaşık üçte birine denk gelen 764 milyonun, ülkeye ulaştırıldığını ve bu miktarla da yalnız 1,4 milyon insana yardım edilebildiğini ifade etti.

KDC ziyaretine katılanlar arasındaki uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'ın İnsani Yardım Direktörü Gabriella Waaijman ise iç karışıklıklardan dolayı binlerce sivilin yerinden edildiği ülke için toplanan insani yardımın acilen artırılması gerektiğini belirtti.

Waaijman, buna ek olarak "(KDC'de) hükümetin de harekete geçerek (yerinden edilmiş insanların) güvenle evlerine dönmelerine yardım etmesi ya da yerleşip hayatlarına yeniden başlayabilecekleri bir toprak sağlaması" gerektiğini kaydetti.

Kongo'nun doğusundaki iç karışıklıklar

Wosornu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kobalt ve elmas gibi zengin yeraltı kaynaklarına sahip doğu bölgelerinde, 130'dan fazla silahlı grubun bulunduğunu vurguladı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki isyancılar eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.