Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında en az 15 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni şehrinde isyancıların saldırısında en az 15 sivil hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Beni'ye bağlı Kainama mevkisinde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyeleri sivillere yönelik saldırı düzenledi. En az 15 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 9 sivilin de kaybolduğu belirtildi. ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.