Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Doğu Afrika Topluluğu askeri birliklerinin görev süresi uzatıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenliği sağlamak için görev yapan Doğu Afrika Topluluğu (EAC) askeri birliklerinin görev süresinin eylül ayına kadar uzatıldığı bildirildi. KDC'deki silahlı gruplarla mücadele etmek ve barışı sağlamak için bulunan Doğu Afrika Topluluğu askeri birliklerinin görev süresinin uzatılması kararı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı Jean-Pierre Bemba tarafından kabul edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenliği sağlamak için görev yapan Doğu Afrika Topluluğu (EAC) askeri birliklerinin görev süresinin eylül ayına kadar uzatıldığı bildirildi.

EAC'den yapılan yazılı açıklamada, birliğin KDC'deki askeri varlığına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplarla mücadele etmek ve barışı sağlamak için bulunan Doğu Afrika Topluluğu askeri birliklerinin görev süresinin eylül ayına kadar uzatıldığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı Jean-Pierre Bemba, görev süresinin uzatılması kararını kabul ettiklerini açıkladı.

Resmi olarak 6 Nisan 2022'de Doğu Afrika Topluluğuna katılmış KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Doğu Afrika Topluluğu, isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) ilerleyişi sonrası Goma ve çevresinde Nisan 2022'de barış gücü askerleri konuşlandırmıştı. Bölgedeki EAC birliklerinin görev süresi daha önce haziran ayına uzatılmıştı.