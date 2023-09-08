Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çocuklara Yönelik Şiddet Benzeri Görülmemiş Seviyelere Ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çocuklara uygulanan şiddetin 'benzeri görülmemiş' seviyelere ulaştığını bildirdi. KDC'deki çocuklara yönelik şiddet, BM tarafından doğrulanmış en fazla ağır ihlalin yaşandığı ülke oldu. Şiddet olayları, 2,8 milyon çocuğun etkilenmesine neden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çocuklara uygulanan şiddetin "benzeri görülmemiş" seviyelere ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) KDC Temsilcisi Grant Leaity, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, KDC'deki çocuklara yönelik şiddetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Leaity, "KDC'nin doğusunda çocuklara yönelik şiddet benzeri görülmemiş düzeye ulaştı. KDC, silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik BM tarafından doğrulanmış en fazla ağır ihlalin yaşandığı ülke oldu." dedi.

KDC'nin doğusunda geçen yıl artan şiddet olaylarının Afrika'daki en kötü yerinden edilme krizine yol açtığını vurgulayan Leaity, bundan 2,8 milyon çocuğun etkilendiğini belirtti.

Leaity, "Çocuklar her gün tecavüze uğruyor ve öldürülüyor. Silahlı gruplar tarafından kaçırılan çocuklar, silah altına alınıyor ve kullanılıyor. UNICEF'in ulaştığı raporlar buzdağının yalnızca görünen kısmı." diye konuştu.

Sadece Kuzey Kivu'da 38 binden fazla cinsel şiddet vakası yaşandı

Bu yılın ilk üç ayında yalnızca Kuzey Kivu bölgesinden 38 binden fazla cinsel şiddet vakası bildirildiğini ifade eden Leaity, bu olaylarda 2021'in aynı dönemine göre yüzde 37 artış yaşandığını anlattı.

KDC'nin doğusundaki çocukların ise salgın hastalıklar ve yetersiz beslenme tehlikesi yaşadığını vurgulayan Leaity, bu bölgede 5 yaş altı yaklaşık 1,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Leaity, KDC'deki insani müdahaleleri artırmak için 400 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.