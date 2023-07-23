Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cenaze Töreninde Kanlı Katliam

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde, ölen çocuğunun cenaze töreni için gelen kalabalığın üzerine ateş açan kişi, 9'u çocuk 13 kişinin ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.