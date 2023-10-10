BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletine bağlı Masisi bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle 1 Ekim'den bu yana yaklaşık 85.000 kişinin yerinden olduğunu, böylece eyalette yerinden olmuş kişi sayısının 2 milyonu aştığını bildirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar devam ediyor, 2 milyon kişi yerinden oldu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Ekim (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletine bağlı Masisi bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle 1 Ekim'den bu yana yaklaşık 85.000 kişinin yerinden olduğunu, böylece eyalette yerinden olmuş kişi sayısının 2 milyonu aştığını bildirdi.

OCHA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada en son yerlerinden olan kişilerin, Masisi bölgesinin diğer kesimleriyle Rutshuru bölgesindeki daha güvenli yerlere sığındığını kaydetti.

OCHA, "Bu kişiler, kendilerini kabul eden ailelerin yanına yerleşmiş ya da toplu merkezlere sığınmış durumda. Birçoğu son derece tehlikeli koşullarda yaşıyor" ifadesini kullandı.

Kuzey Kivu'nun başkenti Goma ile Rutshuru bölgesindeki Kitshanga kasabası arasındaki karayolu trafiğinin çatışmalar nedeniyle kısıtlandığını bildiren ofis, bu sebeple BM'nin pek çok insani yardım ortağının Kitshanga ve çevresindeki operasyonlarını askıya aldığını belirtti.

OCHA, acil yardımların organize edilmesi konusunda şartlar elverdiğince ortaklarıyla yakından çalıştığını bildirdi.

Ofis, "İnsani yardım topluluğu, ilgili tarafları sivillerin korunmasını sağlamaya ve insani yardımların teslimini kolaylaştırmaya çağırmaktadır" ifadesini kullandı.