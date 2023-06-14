Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 14,2 milyon çocuk insani yardıma muhtaç

Save the Children adlı insani yardım kuruluşunun verdiği bilgiye göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insani yardıma muhtaç yaklaşık 14,2 milyon çocuk bulunuyor. Ülkenin bazı bölgelerinde yaklaşık otuz yıldır devam eden ve en ağır bedeli çocukların ödediği çatışmalar nedeniyle, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 26,4 milyondan fazla insanın, yani yaklaşık her dört kişiden birinin insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi.

KİNŞASA, 14 Haziran (Xinhua) -- Save the Children adlı insani yardım kuruluşunun verdiği bilgiye göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insani yardıma muhtaç yaklaşık 14,2 milyon çocuk bulunuyor.

Kuruluşun Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde yaklaşık otuz yıldır devam eden ve en ağır bedeli çocukların ödediği çatışmalar nedeniyle, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 26,4 milyondan fazla insanın, yani yaklaşık her dört kişiden birinin insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Bu rakamın yaklaşık 14,2 milyonu ise çocuklardan oluşuyor.

Pazartesi günü erken saatlerde ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde yerinden edilmiş insanların kaldığı bir kampa isyancılar tarafından düzenlenen saldırıda 23'ü çocuk olmak üzere en az 46 sivil hayatını kaybetmişti. Save the Children olayın ardından hayatta kalanlara acil tıbbi bakım desteği sağlamak üzere derhal ek fon oluşturulması için bağışçılara çağrı yaptı.

Kuruluşun Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani yardım direktörü Cecilia Thiam, "Bu saldırılar nedeniyle yaralananların ve ailelerinden koparılan çocukların sayısı artmaya devam ederken, Save the Children hayatta kalanlara acil tıbbi bakım, barınakları yakılanlar içinse yemek pişirme malzemeleri tedarik etmek ve kaos sırasında bakım verenlerinden koparılan çocukların ailelerini bulma ve yeniden birleştirme faaliyetlerine destek olmak üzere bağışçılardan derhal ek fonlar sağlamalarını istiyor" dedi.

Ülkenin çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Ituri eyaletinde 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Save the Children kuruluşu beslenme, hijyen ve çocuk koruma gibi bir dizi hayat kurtarıcı program yürütüyor. Organizasyon, Ocak 2023'ten bu yana mobil klinikler aracılığıyla birincil sağlık hizmetlerinin yanı sıra yerinden edilmiş insanlara yönelik gelişmiş sağlık hizmetleri yaklaşımı yürütüyor.