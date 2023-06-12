Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1000 isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde 2 yıldır devam eden askeri kuşatmada, en az 1000 Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtilirken, 720 ADF üyesinin de yakalandığı açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde 2 yıldır devam eden askeri kuşatmada, en az 1000 Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ordu Sözcüsü Anthony Mualushayi, askeri kuşatmanın ilan edildiği Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde en az 1000 ADF üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bölgenin birçok noktasında operasyonların sürdüğünü belirten Mualushayi, aralarında Ürdünlülerin, Pakistanlıların, Kenyalıların ve Afganların da olduğu 720 ADF üyesinin yakalandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Kuşatma kapsamında, bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak, yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.