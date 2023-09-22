Kongo Demokratik Cumhuriyeti İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi arasında gerçekleşen görüşmede, tarım, ticaret, güvenlik ve siber alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. İki ülke arasındaki bu karşılıklı adımlar, ilişkilerin geliştirilmesi arzusunu ortaya koydu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 78. BM Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi.

Görüşmede, tarım, ticaret, güvenlik ve siber alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

İsrail'in KDC'nin başkenti Kinşasa'da büyükelçilik açacağını belirten Netanyahu, KDC'nin de Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söyledi. İsrail Başbakanı, bu karşılıklı adımların iki ülke ilişkilerini geliştirme arzusunu ortaya koyduğunu söyledi.

Tshisekedi de iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için ülkesinin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını teyit etti.

Kudüs'te büyükelçilik açan ülkeler

İsrail, tek taraflı şekilde Kudüs'ü sözde "bütün ve birleşik başkenti" olarak kabul ederken, Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in "başkenti" olarak tanımış ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşımıştı.

ABD'nin ardından Guatemala, Kosova, Honduras ve son olarak eylül başında Papua Yeni Gine, Kudüs'te büyükelçilik açmıştı.