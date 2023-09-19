Kongo'da ordu karşıtı gösterilerde ölenlerin aileleri adalet çağırısında bulundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde ordu karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin aileleri, adaletin yerine getirilmesini talep etti.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Goma kentinde 30 Ağustos'ta ordu karşıtı gösterilerde öldürülenlerin aileleri "adalet" çağırısında bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, 30 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı gösterilerde, ordunun müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri, defin için Goma'daki bir mezarlıkta toplandı.

Cenaze töreninde bir araya gelen aileler, gösterilerde, 57 sivilin ordu tarafından öldürüldüğünü belirterek, adaletin yerine getirilmesini talep etti.

Goma ulusal milletvekili ve muhalefet üyesi Jean-Baptiste Kasekwa, olayı "insanlık suçu" şeklinde niteleyerek, anayasaya göre "Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın suça ortak olduğunu ve yargılanmaları gerektiğini" söyledi.

Kurbanların aileleriyle görüşmek ve defin işlemlerini hızlandırmak için Goma'ya giden İçişleri Bakanı Peter Kazadi, halka "barış ve sükunet" çağrısı yaptı.

Kazadi, davayı yakından takip ettiklerini, adaletin sağlanması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

KDC hükümetinin, şu ana kadar açıkladığı resmi ölü sayısı 57 olarak kayıtlara geçerken, 2 subay ve 6 asker de olaydan sorumlu tutuluyor.