Kongo Cumhuriyeti, başkenti Brazzaville'de yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin anısına 22 Kasım'ı yas günü olarak belirledi. Pazartesi gecesi bir stadyumda çıkan izdihamda en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Cumhuriyeti, izdihamda hayatını kaybedenler için yas günü ilan etti

BRAZZAVILLE, 22 Kasım (Xinhua) -- Kongo Cumhuriyeti, ülkenin başkenti Brazzaville'de yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin anısına 22 Kasım'ı yas günü ilan etti.

Hükümetten Salı günü yapılan açıklamada, Pazartesi gecesi bir stadyumda çıkan izdihamda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği ve başbakanlığa bağlı bir kriz masası kurulduğu belirtildi.

Trajik olay, Kongo Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak isteyen binlerce Kongolu gencin stadyumda saatlerce beklemesi sonrasında meydana geldi.

Kongolu yetkililer bu yıl Kongo Silahlı Kuvvetleri saflarına 1.500 genci katmayı planlıyordu.