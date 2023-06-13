Kongo Cumhurbaşkanı: Afrika ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşına sessiz kalamaz

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa, Afrika ülkelerinin sessiz kalamayacağını söyledi. N'Guesso, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması için Afrika ülkeleri tarafından kurulan barış misyonu adımını desteklediklerini vurguladı.

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa, Afrika ülkelerinin sessiz kalamayacağını söyledi.

Ulusal basındaki habere göre, Kongo Devlet Başkanı N'Guesso, Fildişi Sahili'ne yaptığı resmi ziyarette, Rusya ile Ukrayna savaşının sona ermesi için Afrika ülkelerinin atması gereken adımlara dikkati çekti.

N'Guesso, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Afrika ülkelerinin sessiz kalamayacağını vurgulayarak "Bu savaşın etkilerini doğrudan halkımızın üzerinde görüyoruz." dedi.

Artan gıda fiyatlarını hatırlatan N'Guesso, "Afrika'nın böyle bir trajedi karşısında sessiz kalamayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Son olarak N'Guesso, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması için Afrika ülkeleri tarafından kurulan barış misyonu adımını desteklediklerini vurguladı.

Komorlar Birliği, Mısır, Senegal, Uganda, Zambiya ve Güney Afrika liderleri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sonlanması için barış misyonu kurmuş ve oluşturulan heyet, Rusya ile Ukrayna'da görüşmelere başlamıştı.