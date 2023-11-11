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Kömür Madeninde Patlama: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kolombiya'da Landazuri kasabasındaki kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, 3 madencinin cesedine ulaştı ve 2 madencinin daha göçük altında olduğu belirtildi. Bölgeye sivil savunma, polis ve gönüllü kuruluşlar sevk edildi. Kaçak olduğu ve kapatılması için yasal karar çıkartıldığı bildirilen kömür madeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.