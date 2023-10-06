Kolombo'da Otobüs Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Sri Lanka'nın Kolombo kentinde bir otobüsün üzerine devrilen ağaç sonucu meydana gelen kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği sırada otobüs, Deniyaya kasabasına doğru seyir halindeydi.
KOLOMBO, 6 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Kolombo kentindeki kaza mahalli görülüyor, 6 Ekim 2023.
Sri Lanka'daki Kolombo Ulusal Hastanesi sözcüsünün basına yaptığı açıklamaya göre, Cuma sabahı Kolombo kentinde bir otobüsün üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza meydana geldiği sırada otobüs, Kolombo kentinden Sri Lanka'nın güneyindeki Deniyaya kasabasına doğru gitmekteydi. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya