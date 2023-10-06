Kolombo'da Otobüs Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

KOLOMBO, 6 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Kolombo kentindeki kaza mahalli görülüyor, 6 Ekim 2023.

Sri Lanka'daki Kolombo Ulusal Hastanesi sözcüsünün basına yaptığı açıklamaya göre, Cuma sabahı Kolombo kentinde bir otobüsün üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza meydana geldiği sırada otobüs, Kolombo kentinden Sri Lanka'nın güneyindeki Deniyaya kasabasına doğru gitmekteydi. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)