Kolombiya ve Venezuela İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı. Petro, saldırıya tepki göstererek uluslararası hukukun yok edilmesi durumunda barbarlığın yerini alacağını belirtti. Gil ise saldırıları Nazi tarzı bir imha operasyonuna benzetti ve savaş suçları olarak yargılanması gerektiğini vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Petro, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Yeni bir savaş suçu. Başkan (Joe) Biden'e söyledim. Katliam devam ederse ve dünyada uluslararası hukuk yok edilirse insanlığın bir projesi olan demokrasinin yerini artık barbarlık alacak." ifadelerini kullandı.

Amerika Kıtası Ekonomik Refah İttifakı (APEP) liderleri zirvesine katılmak üzere ABD'de bulunan Petro, zirve öncesi Başkan Joe Biden ile ayak üstü sohbet etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını, "Nazi tarzı bir imha operasyonuna" benzetti.

Barbarlığa derhal son verilmesi gerektiğini vurgulayan Gil, "Her gün elimize ulaşan görüntüler ve ifadeler, İsrail Devleti'nin işlediği savaş suçlarını gözler önüne seriyor. Bu tür suçlar yargılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada ise "Venezuela, yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun ve Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını en güçlü şekilde kınıyor. Savaş suçu teşkil eden bu bombalama olayı uluslararası düzeyde yargılanmalıdır." ifadesine yer verildi.