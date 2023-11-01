Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini geri çağırdı. İki lider de İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarını kınadı.

Kolombiya ve Şili, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırdı.

Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

"İstişare için İsrail'deki büyükelçimizi çağırmaya karar verdim. İsrail, Filistin halkına yönelik katliamlarını durdurmazsa biz orada olamayız."

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini belirterek, Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere ülkeye geri çağırdığını bildirdi.

Boric, "Şili, bu askeri operasyonları şiddetle kınıyor ve endişeyle takip ediyor." ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı, 19 Ekim'deki açıklamasında da "Hamas'ın gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılar karşısında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü barbarlığı hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağını söylemek istiyorum." demişti.

Bolivya da İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını bildirmişti.