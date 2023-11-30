Kolombiya ve Brezilya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi

Kolombiya ve Brezilya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ve Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen gösterilerde Filistin'e destek verildi ve İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Kolombiya ve Brezilya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki 7. Cadde'de toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla tarihi Bolivar Meydanı'na yürüdü.

Burada sayıları daha da artan grup, "Özgür Filistin", "Bu bir savaş değil soykırımdır" sloganları atarak Gazze'deki duruma dikkati çekti.

Gösteri, olaysız sona erdi.

Rio de Janeiro'da Filistin'e destek

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Filistin'e destek için yürüyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Gazze'de Filistin halkına soykırım yapıldığını vurgulayan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler, uluslararası topluma "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protesto olaysız sona ererken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde katılımın yüksek olduğu görüldü.

Brezilya'nın çeşitli kentlerinde, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerde, İsrail'in saldırılarına tepki gösterilmişti.