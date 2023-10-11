Kolombiya'nın San Andres Adası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kolombiya'nın San Andres Adası açıklarında düzenlenen operasyonda, 31 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarından kurtarıldı. Göçmenlerin Ekvador, Venezuela, Azerbaycan ve Şili uyruklu olduğu belirtildi.

Kolombiya'nın San Andres Adası açıklarında düzenlenen operasyonda, 31 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince insan kaçakçılarından kurtarıldı.

San Andres Adası Bölge Komutanı Eduardo Solano Prada, açıklamasında, Nikaragua kara sularına doğru seyreden bir tekneye operasyon yaptıklarını ve 31 düzensiz göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardıklarını bildirdi.

Düzensiz göçmenlerin Ekvador, Venezuela, Azerbaycan ve Şili uyruklu olduğunu belirten Prada olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Prada, yakalanan kişilerden birinin yasa dışı göçmen kaçakçılığı suçundan daha önce 3 kez gözaltına alındığını, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenlerden Nikaragua'ya götürme karşılığında 1500 dolar ila 5 bin dolar para aldıklarını söyledi.

Kurtarılan kişilerin Kolombiya Göçmen İdaresi yetkililerine teslim edileceğini dile getiren Prada bu yıl 425 düzensiz göçmenin ada açıklarında kurtarıldığı bilgisini paylaştı.