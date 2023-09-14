Kolombiya'nın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kolombiya'nın batısında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Choco yönetim bölgesine bağlı El Canton del San Pablo'da gerçekleşti ve çevre kentlerde de hissedildi. Şu ana kadar can ya da mal kaybıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.