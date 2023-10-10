Kolombiya, İsrail'deki Vatandaşlarını Ülkeye Getirmek İçin Askeri Uçak Gönderecek

Kolombiya, İsrail'deki vatandaşlarını ülkeye getirtmek için askeri uçak göndereceğini duyurdu. Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın Kolombiyalı vatandaşlar için Tel Aviv'e gideceği bildirildi. Uçağın İsrail'e inmesi için gerekli lojistik ve izinlerin alınmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, 'Ülkeye geri dönmek isteyen yurttaşlarımızı Bogota'ya getirtecek uçak yakın zamanda Tel Aviv'e inecek.' ifadesi yer aldı.

Kolombiya, İsrail'deki vatandaşlarını ülkeye getirtmek için askeri uçak göndereceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın Kolombiyalı vatandaşlar için Tel Aviv'e gideceği bildirildi.

Uçağın İsrail'e inmesi için gerekli lojistik ve izinlerin alınmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, "Ülkeye geri dönmek isteyen yurttaşlarımızı Bogota'ya getirtecek uçak yakın zamanda Tel Aviv'e inecek." ifadesi yer aldı.

Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğine şu ana kadar 230 kişinin başvurduğu belirtilen açıklamada, 42 vatandaşın ise kendi imkanlarıyla İsrail'den Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.

Öte yandan bakanlık, 2 Kolombiya vatandaşının İsrail'de kayıp olduğunu ve bu kişilerin bulunması için İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkeye dönmek isteyen Kolombiyalılar için İsrail'e uçak gönderileceğini ifade etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.