Kolombiya Hükümeti, Yargısız İnfaz Sonucu Öldürülen Kişilerin Ailelerinden Özür Diledi

Kolombiya hükümeti, 2002-2008 yıllarında yargısız infaz sonucu öldürülen kişilerin ailelerinden özür diledi. Savunma Bakanı Ivan Velasquez, ailelerle bir araya gelerek devletin o dönemde işlediği hatalar için özür diledi.

Kolombiya hükümeti, ülkede şiddetin yoğun olduğu 2002-2008 yıllarında yargısız infaz sonucu öldürülen kişilerin ailelerden özür diledi.

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Bogota'daki Ulusal Müze'yi ziyaret eden Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez, 2008'de ordu tarafından öldürülen Alix Fabian Vargas Hernandez'in ailesiyle bir araya geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Velasquez, "Hernandez, silahlı gruplarla yaşanılan çatışma esnasında ölmedi. Hernandez'in ailesinden ve arkadaşlarından özür diliyorum. Aynı şekilde ihmal sonucu ölen Jorge Vargas'ı da saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Velasquez, devletin o dönemler "ciddi hatalar" işlediğini belirterek, bu suçlar nedeniyle utanç duyulması gerektiğini söyledi.

Gerçeklerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurgulayan Velasquez, "Bir daha bunların asla tekrarlanmaması için bizler hazırız. Bunu yapmanın en iyi yolu yaşanılan hadiselerle yüzleşmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Hukukçular Komisyonu Başkanı Ana Maria Rodriguez de Yüksek Mahkemenin bu hususta çalıştığını ancak arzulanan noktaya ulaşılamadığını bildirdi.

Ne olmuştu

Kolombiya'da 2002-2008 yılları arasında 6 bin 400'den fazla kişinin yargısız infaz sonucu öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Barış Antlaşması çerçevesinde kurulan Özel Barış Hukuku (JEP), 19 Şubat 2021'de ordunun şiddetin yoğun olduğu 2002-2008 yıllarında terör örgütlerine yaptığı operasyonlara dair rapor hazırlamıştı.

Raporda, bu yıllar arasında 6 bin 400'den fazla kişinin yasa dışı şekilde infaz edildiği bilgisi verilmişti.

Siviller kaçırılıp öldürülmüştü

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 2002-2008 yıllarında 3 binden fazla kişinin, "yanlış pozitif" ölüm denilen şekilde yoksul, uyuşturucu bağımlısı ve engelli sivillerin kaçırılıp Kolombiya güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise güvenlik güçlerinin öldürdükleri sivillere terörist üniformaları giydirip savaş sırasında öldürülmüş gibi kamuoyuna sunulduğu iddiaları birçok kez gündeme gelmişti.