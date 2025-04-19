Kolombiya'da Türkiye'nin Aradığı Uyuşturucu Kaçakçısı Ferudun Müldür Tutuklandı

Kolombiya polisi, Türkiye tarafından suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçlarından arandığını söylediği Ferudun Müldür adlı şüphelinin, başkent Bogota'da Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) teslim olduğunu açıkladı.

Kolombiyalı yetkililer şüphelinin, Brezilya'dan Türkiye'ye midelerinde uyuşturucu madde kapsülleri taşıyan kuryeler üzerinden kaçakçılık yaptığını öne sürdü.

Kolombiya medyasına göre Müldür, 2023'ten bu yana Kolombiya'da yaşıyordu ve yakalanmamak için sürekli yer değiştiriyordu.

Müldür ile ilgili açıklamayı Kolombiya Ulusal Emniyet Müdürü Tuğgeneral Carlos Fernando Triana Beltrán, 16 Nisan'da X hesabından yaptı.

Paylaşımda, Müldür'ün polisler tarafından gözaltına alınmasını gösteren bir video da yer aldı.

Beltrán açıklamasında, Müldür'ün Türkiye tarafından suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından arandığını, bu nedenle kendisi hakkında yakalama kararı çıkarttıklarını söyledi.

Emniyet Müdürü, "İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iadesi talep edilen şahıs, Brezilya'dan kokain kapsülleri yutarak Atatürk Uluslararası Havalimanı'na götüren kuryeleri kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Beltran, Müldür'ün "iki yıl önce Kolombiya'ya düzensiz giriş yaptığını, ancak Interpol Ulusal Merkez Bürosu'nun baskısı üzerine gönüllü olarak teslim olduğunu" söyledi.

Açıklamada, Müldür için bundan sonra izlenecek resmi prosedür hakkında bilgi verilmedi ancak "2025 yılında 88 suçlunun iadesinin gerçekleştiği" vurgulandı.

BBC Türkçe, şüpheliyle ilgili Interpol'den bilgi talebinde bulundu. Henüz talebe yanıt alamadı.

Kolombiya medyası gelişmeyi nasıl gördü?

Kolombiya medyası, gelişmeye haberlerinde önemli yer verdi.

BBC İzleme Servisi'nin aktardığına göre RCN televizyonunun internet sayfasındaki haberde, Müldür'ün 2023'te yasa dışı yollarla Ekvador'dan Kolombiya'ya girdiği, yakalanmamak için sürekli farklı kiralık odalarda kaldığı iddia edildi.

Site, Müldür'ün Türkiye'ye iadesi için gerekli resmi sürecin devam ettiğini öne sürdü.

BBC Türkçe, konuyla ilgili hem Türkiye Adalet Bakanlığı hem de Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nden bilgi talebinde bulundu.

Brezilya'daki dava sürecinde neler yaşandı?

RCN'nin haberinde, Müldür'ün Brezilya'da da bir yargı süreci geçirdiği belirtildi.

BBC Brezilya Servisi'nin açık kaynaklardan ulaştığı belgelere göre Müldür bir dönem yaşadığı Brezilya'da iltica başvurusunda bulundu.

Müldür bu başvurusunda, Brezilya vatandaşı bir kadınla birlikteliği ve yasal olarak çalıştığı bir işi olduğundan da bahsetti.

Müldür ayrıca 2018 yılında iadesiyle ilgili mahkeme sürecinde Türkiye'de adil yargılanma şartları olmadığını ve etnik kimliğinin Kürt olmasının da durumu zorlaştırdığını öne sürerek iade talebine karşı çıktı.

Yargı makamları, Müldür'ün bu gerekçelerini haklı bulmadı ancak iadesiyle ilgili nihai karar için iltica başvurusunun sonlanmasını bekleme kararı aldı.

Belgelere göre Müldür, belli bir süre Brezilya'da hapis yattı.

Bir süre sonra pasaportunu yetkililere teslim etmesi şartıyla cezası gece ev hapsine çevrildi.

2019'de kendisine elektronik kelepçe takıldı.

2020'de yetkililer kelepçeden sinyal alınmadığını fark etti.

BBC Brezilya Servisi'nin incelediği mahkeme belgelerine göre aynı yıl, Müldür'ün iltica başvurusu da reddedildi.

Müldür bundan yıllar sonra Kolombiya'da ortaya çıktı.

Midede uyuşturucu taşıyarak kaçakçılık nedir?

Kolombiya polisinin, Müldür'ün organize ettiğini öne sürdüğü midede uyuşturucu madde taşıma yoluyla kaçakçılık, dünya çapında suç örgütlerinin kullandığı bir yöntem.

Bu yöntemde lateks gibi malzemelerden kapsüllere doldurulan uyuşturucu maddeyi yutan kuryeler, uçakla seyahat ettikleri ülkelerde bunları dışkılıyor ve sonrasında piyasaya sürüyor.

Bu kişilere "yutucu kurye" adı veriliyor.

İstanbul Havalimanı dahil olmak üzere Türkiye'deki operasyonlarda dönem dönem bu tür kuryeler yakalanıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi bunun, yapanlar açısından ciddi ölüm riski taşıdığını ve bu tür ölümlerin dünya çapında yaşandığını belirtiyor.