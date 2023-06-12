Kolombiya'da Tomatina Festivali: 40 ton domates havada uçuştu

Kolombiya'da düzenlenen geleneksel Tomatina Festivali'ne katılanlar, 40 ton domatesi birbirlerine fırlatarak adeta domates banyosu yaptı. Festival boyunca kültürel faaliyetler, partiler, yarışmalar ve mini konserler de düzenlendi.