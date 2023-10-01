Kolombiya'da Silahlı Saldırı: 1 Asker Öldü, 6 Asker Yaralandı

Kolombiya'da Cauca yönetim bölgesinde, askerlere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Argelia kasabasına bağlı El Plateado köyü kırsalında operasyon icra eden güvenlik güçlerine silahlı saldırı yapıldı.

Çatışmada, 1 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.

Takviye birliklerin bölgeye sevk edilmesinin ardından yaralı askerler Cali kentindeki Valle de Lili Vakfı hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgede operasyonların süreceği ve silahlı kişilere sert yanıt verileceği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıdan bölgede etkili olduğu bilinen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları sorumlu tutuldu.

Örgütün bomba yüklü araçlarla 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Kolombiya basınında 23 Eylül'de çıkan haberde, polis karakolu ve askeri üslere yapılan iki ayrı bombalı saldırıyı FARC'ın üstlendiği belirtilmişti.